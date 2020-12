Moesaate «Project Runway» osalist Kovidit nimetatakse sotsiaalmeedias ühe tema kostüümi tõttu ennustajaks

Klipid «Project Runway» 2019. aasta episoodist, kus Kovid esitles žüriile ülikonda koos maskiga on nii Twitteris kui ka TikTokis fännid elevile ajanud ja fännid otsivad sealt järjest erinevaid seoseid koroonaviiruse pandeemiaga.

Kovid Kapoori väljakutse tõlgendus, ülikond koos näomaskiga, tekitas veel toona pisut kõhedust, kuid on tänasel päeval täiesti tavaline.

Nüüd on inmesed ka sotsiaalmeedias Kovid Kapoori kostüümist ja tema nimest, mis on samuti sarrnane COVID-19 rahvasuus leviva nimetusega, täiesti arust ära ja arvavad, et osaleja nägi tulevikku ette.