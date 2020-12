VIDEO ⟩ Saksa kuulsal Hohenzollerni suguvõsal takistab vara tagasi saamast seotus Hitleriga

Business Insider ja CNN kirjutavad, et Lõuna-Saksamaal asub Hohenzollerni dünastia loss, mis varem kuulus Saksa viimasele keisrile ja Preisimaa kuningale Wilhelm II-le (1859–1941) ning kui Saksamaal oleks seni keisri- või kuningavõim, siis oleks see valitsejaperekonna põhiresidents. Hohenzollerni dünastia eesotsas on praegu Preisi prints George Friedrich, kelle vanavanavanaisa Wilhelm II oli.