VIDEO ⟩ USA asepresident ja tema kaasa vaktsineeriti otse-eetris koroona vastu

Pealinnas Washingtonis Eisenhoweri büroohoones kauaoodatud süsti saanud Pence ütles, et see ei teinud talle haiget. «Ma ei tundnud midagi,» muljetas 61-aastane asepresident, kellest sai kõige kõrgem valitsusliige, keda siiani on vaktsineeritud.

Pence'i sõnul on tegemist meditsiinilise imega. «Ma usun, et see nädal läheb ajalukku kui koroonapandeemia lõpu algus,» oli ta optimistlik. Pence on kevadest saati juhtinud USAs koroonavastast võitlust.