Lapseootel Sandra Vabarna rasedusest: iga kõht on erineva suuruse ja kujuga!

«Ma usun, et lapseootus on iga naise ja pere jaoks väga isiklik teema. Ma ei ole varem tundnud, et tahan seda teemat avalikult jagada, aga nüüd see tunne tekkis,» avaldas Vabarna oma Instagrami postituses. Beebikõhtu näitav Vabarna pani seejärel kirja mõned oma mõtted rasedusest ja sellest, kuidas sellest räägitakse.

«Esimese raseduse ajal hakkasid paljud õpetama, et mida peaks tegema ja kuidas peaks rasedana käituma. Räägiti tihti sellest, kuidas elu saab olema nii raske ja erinev pärast lapse sündi…. Paraku just neid negatiivseid lugusid oli palju. Kui mu kõht oli lõpus juba väga suur, siis küsiti tihti, et oled sa kindel, et sa kaksikuid ei oota!» meenutas muusik ning tunnistas, et sellised kommentaarid ja lood loomulikult mõjutavad.

«Eriti, kui ootad oma esimest last,» lisas Vabarna, aga täpsustas, et praegu ei pane ta selliseid jutte tähelegi.

Muusik usub, et iga naine on piisavalt tark ja teab, kuidas käituda nii, et see on tema ja lapse jaoks parim. «Oluline on kuulata ennast ja oma keha. Ja kui tekib vajadus või tunne, siis küsida teistelt nõu või abi. Soovitusi ja kogemusi võib alati jagada, kui tullakse küsima,» rõhutas Vabarna ja jätkas, «aga lihtsalt hirmu ja ärevust külvata ei ole vaja, sest iga naise, lapse ja pere lugu on eriline ja erinev! Ja iga kõht on erineva suuruse ja kujuga!»

Enda kogemusest rääkites tõi Vabarna välja veel mõned mõtted. Esiteks ei jää muusiku sõnul elu pärast lapse sündi seisma, sest see, kuidas me mõtleme, suhtume, käitume, planeerime, on kõik enda teha. «Kui me juba alustame muretsedes ja hirmu tundes, siis ongi raske!!! Ehk siis kõik saab alguse enda mõtetest!»

«Kui sa tunned, et sa ei jaksa või ei oska – KÜSI ABI! See ei ole nõrkuse või saamatuse märk! Lihtsalt sa ei saagi olla kõiges kõige parem ja targem. Aga sa võid väga palju abi saada nendelt, kes on kogenumad või mingis valdkonnas lihtsalt teadlikumad,» soovitas Vabarna.

Lõpetuseks jättis oma teist last ootav Vabarna rasedatele kaks nippi. Esmalt soovitas muusik ujumist: «Kui muud trenni enam ei jaksa teha, siis käi ujumas!» Teiseks soovituseks oli teip: «Ma lasin oma kõhu ära teipida ja see mõjus nagu imeravim!»

Oma postituse võttis Vabarna kokku sõnadega: «Mõtelge ja jagage rohkem positiivseid mõtteid!»

Vabarna postituse alla on jäetud mitu positiivset kommentaari. «Väga ägedad nõuanded ja julges vormis postitus! Mõnusat kooskasvamist,» kirjutas laulja Kaire Vilgats.

«Rohkem usaldust enda vastu on õige valik! Sa näed võimas välja!» kirjutas eestlanna ja teine kiitis samuti takka: «sajaga nõus! Mina saatsin kõik sinna.... kes tulid negatiivse jutuga ja kuulasin ainult ennast, last ning meest.»