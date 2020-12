SÜÜDISTUS ⟩ Lennukil reisijate silme all surnud mees valetas koroonasümptomite kohta

USAs on United Airlines'i tabanud tõsine skandaal. Floridast Los Angeles'i suundunud 200 reisijaga lennuk pidi hädapeatuse tegema juba New Orleansis, kuna õhkutõusu järel tabas ühte reisijat tõsine terviserike.

Teda üritati elustada terve tunni. Maandumisel tunnistati mees aga surnuks. Ta oli reisijate silme all siit ilmast lahkunud. Šokeerival juhtumil on aga häiriv järellugu.

Unitedi kõneisiku teatel ei olnud mehel koroonanakkust. Samas oli mees ka reeglite järgi ankeedid täitnud, kus kinnitas, et koroonadiagnoosi ega -tunnuseid tal pole. Ühe reisija väitel ta pidi tõenäoliselt valetama.

TMZ kaevas Twitterist välja lähedalolnud reisija väited, kes usub, et surnud mees oli lennukile tulnud raskes staadiumis koroonaviirusega. Shayla sõnul oli näha, et «tal oli raske hingata».

Hiljem on ka Unitedi kõneisik kinnitanud, et teiste reisijate sõnul oli mehel naisega juttu maitsemeele kaotusest. WaPo teatel on United tõesti viga tunnistanud. Haiguskontrolli amet ajab nüüd aga lennukil olnud reisijaid võimaliku nakkuse tõttu taga.