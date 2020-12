Vahur Kersna avameelselt oma abikaasast Liina Kersnast: ta on reaalselt mitu korda minu elu päästnud

Täna läks ETV's eetrisse lõppeva aasta viimane «Hommik Anuga» saade. Erilise saate esimesed külalised olid teleajakirjanik Vahur Kersna ja poliitik Liina Kersna. Intervjuu alguses tutvustas saatejuht Anu Välba Kersna uut kolmeosalist saatesarja «Jäljed tähetolmus», mis võtab kokku teleajakirjaniku elu ja tegemised teles.

Kersna sõnul pole aga varsti eetrisse jõudev triloogia saade temast. «Tahtsin dokumenteerida neid inimesi, kes sellel ajal, kui mina olen televisiooni teinud, on teinud seda koos minuga,» selgitas Vahur Kersna, kes on televisioonis töötanud viimased 35 aastat.

«See saade ei ole minust. See on ajast, see on inimestest, see on televisioonist, see on elust, see on maailmast,» täpsustas teleajakirjanik ja lisas, et keegi ei ole televisioonis kunagi üksi, «televisioon on alati meie. Nagu eluski, abielus ei ole ka keegi üksi.»

Saadet «Jäljed tähetolmus» tutvustavas videoklipis oli kuulda Liina Kersna sõnad: «Meil ei olnud mingit suhet sel ajal, ma olin alaealine. Ja siis ma ütlesin talle, et oota seitse aastat veel, siis saab minust sinu naine.»

Hiljem selgitas poliitik, mis tol hetkel täpselt juhtus: «See oli selline hetk, kui me hakkasime «Õhtust ekspressi» tegema, ja Vahur oli olnud just nädala esikaanel ja see nädala esikaane pilt oli tehtud uhke grimmiga, tema nägu oli ära maalitud. Ja siis ta lükkas mu vastu seina oma maalitud näoga ja justkui tegi nagu hakkaks mind suudlema, imiteerides, mille peale ma siis ütlesin täiesti mõtlemata: «ära praegu seda tee, aga seitsme aasta pärast». Ja tõesti niimoodi läks.»

Saatejuht tahtis ka teada, kas poliitik on kahetsenud, et on jaganud oma elu sellise mehega nagu Vahur Kersna.

Liina ja Vahur Kersna külastasid lõppeva aasta viimast «Hommik Anuga» saadet. FOTO: Kuvatõmmis «Hommik Anuga» saatest

Liina Kersna pakkus, et see, mida inimesed oma viimasel tunnil kõige enam kahetsevad on see, kui nad ei ole järginud oma elu armastust. «Ja see on asi, mida mina kindlasti ei kahetse. Ma olen järginud oma elu armastust, see ei ole olnud lihtne teekond, [...] on olnud kõrgeid mägesid, sügavaid orge, aga ma olen järginud oma elu armastust ja minu süda on rahul.»

Teleajakirjanik nõustus ja lisas, et see on tõepoolest väga tähtis. Intervjuu ajal tunnistas Vahur Kersna, et tema abikaasa on teda ka inspireerinud. «Aga võib-olla sellest olulisem see, et ta ta on mitu korda reaalselt minu elu päästnud, mitu-mitu korda. Nii ülekantud mõttes kui ka otseses mõttes,» lausus ta emotsionaalsed sõnad.

Küsimuse peale, mis olukorrad need on olnud, täpsustas Liina, et telemajja läheb Vahur kogutud energiaga aga viis minutit enne kodust lahkumist on ta teistsuguses olukorras. «Mul on hea tunne seda kõrvalt näha, et kodus ta julgeb olla nõrk, kodus ta julgeb olla kurb, kui vaja siis me nutame koos, kui vaja tõmbame teki üle pea. Aga kui ta siia majja tuleb, siis on ta on särav Vahur Kersna, kellega te olete viimased 35 aastat harjunud.»

Intervjuu teises pooles rääkis abielupaar ka 2007. aasta saatuslikust reisist Ugandasse, mis on jõudud ka «Jäljed tähetolmus» saatesse. «See, et ma sattusin sinna Ugandasse ja et see paat ümber läks, tänu sellele olen ma elus. Kui ma ei oleks sinna läinud, see haigus oleks saanud rahulikult edasi toimetada nii, et keegi ei oleks sellest midagi teadnud.»

Ka Liina nõustus, et see reis ja õnnetus on hea näide sellest, kuidas saatus suunab. Pärast saatuslikku reisi sai teleajakirjanik teada, et põeb rasket haigust, müeloomtõbe, mis on sageduselt teine diagnoositav verevähi vorm. Müeloom ei ole ravitav, kuid seda on võimalik erinevate ravimeetoditega kontrolli all hoida.

«Zombide klassis olen ma kõva tegija. Ma võin minna zombide iludusvõistlusele rahulikult. Aga ei, tegelikult (sülitab kolm korda üle õla - toim), sõidame nii kaua kuni bensiini on antud,» jäi Vahur Kersna oma haigusest rääkides napisõnaliseks.