VIDEO ⟩ USAs läksid kaks naist uue PlayStationi mängukonsooli pärast kaklema

Videomänguhuviliste jaoks oli 2020. aasta üks oodatuim sündmus Sony PlayStation 5 mängukonsooli ilmumine poelettidele. Pole siis imestada, et PS5 oli ühtäkki väga kuum kaup. Nüüd tundub, et verivärske mängukonsool on närvid nii üles kruttinud, et kaks ameeriklannat läksid selle pärast poes lausa kaklema.