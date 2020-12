VIDEOD ⟩ Tõsine protsess: just nii sünnivad suunamudijate parimad instapalad

Pole kahtlustki, et suunamudijad postitavad vaid oma kõige paremaid palasid ja miljonid silmapaarid näevad sotsiaalmeedias pigem just kütkestavat lõpptulemust. Kuid oled sa varem mõelnud, kuidas see sisuloomine täpselt välja näeb, sest ega see lihtne töö ei ole.