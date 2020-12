JÄINE VIDEO ⟩ New Yorgi legendaarset «alasti kauboid» ei peata isegi lumetorm

«Alasti kauboina» New Yorgi Times Square'l alati figureeriv John Burck on kange. Teda ei peleta sealt eemale isegi tõeline talveilm.

Täpselt selline ilm New Yorgis praegu ongi, kuigi Eestist vaadates võib see uskumatuna tunduda. Sealt käis üle suisa lumetorm.

Kauboid see aga ei peata. Ta oli keset lund ja lumekoristusmasinaid ikkagi paljalt tänaval ja lõbustas inimesi, kes olid korralikult riidesse pakitud.

«See on olnud üks suurimaid lumetorme, mida üle pika aja näinud olen,» sõnas Burck. «Nii, et globaalne soojenemine on ikkagi farss, Hiina skeem,» rääkis ta naljatades.