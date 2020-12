JOOKSUTALENT ⟩ Endine joodik ja ahelsuitsetaja pürgib maratonis olümpiamängudele

Koreman läbis elu teise maratoni sensatsioonilise ajaga 2:11.07. Võrdluseks, et möödunud pühapäeval oli Eesti pikamaajooksja Tiidrek Nurme kolmanda koha aeg Taipei maratonil 2:16.11.

«See on uskumatu. Kui ületasin finišijoone, helistasin koju, tegin WhatsAppis grupikõne. Kõik nutsid. Nad olid nii elevil,» rääkis Koreman.

«Mul läheb kindlasti üle nädala, et kõigile sõnumitele vastata,» naeris Koreman.

Koremani tõus tippjooksjaks on väga eripärane. Poisina käsipalli mänginud Koreman on nimelt endine ahelsuitsetaja, kellele meeldis baarides ja pubides lõbutseda varaste hommikutundideni.

Jooksma hakkas Koreman alles 21-aastaselt pärast seda, kui isaga koduterrassil suitsu tehes tuli jutuks eelseisev kohalik jooksuvõistlus. Isa ütles pojale, et tema osaleb 10 kilomeetri distantsil.

«Ütlesin papsile, et mina jooksen siis viis kilti.»

Tulemus oli piisavalt hea, et Koreman otsustas ennast sama distantsil uuesti proovile panna. Ta käis isegi paar korda enne uut võistlust jooksmas.

«Jooksin minuti võrra kiiremini. Alles siis tulin mõttele, et võib olla peaksin rohkem treenima.»

Kuigi Koreman on tõusnud ülikiiresti kodumaa parimate jooksjate hulka, töötab mees igapäevaselt ühes toitlustusettevõttes klienditeenindusjuhina.

Koroonaperiood on äris olnud nii vaikne, et Koremanil on õnnestunud ennast treenida olümpiasportlase tasemele.