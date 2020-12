Lauljatar Ariana Grande on jälle kihlatud!

Briti väljaanne Daily Star kirjutab, et Ariana Grande tegi kihluse teatavaks sotsiaalmeedia vahendusel, kui jagas pilti hiiglaslikust teemantsõrmusest. «Igavesti ja veel peale,» kirjutas lauljatar instapildi juurde.

Grande kihlus eduka kinnisvaraagendi Dalton Gomeziga (25). Esimest korda nähti neid üheskoos avalikkuse ees möödunud aasta sõbrapäeval. TMZ kirjutas seejärel, et Dalton ja Ariana on tegelikult juba kuid paar olnud.

27-aastase Ariana Grande jaoks pole see esimene kihlus. 2018. aastal oli lauljatar kihlatud Pete Davidsoniga . Toona kirjutati noorte kihlusest palju, sest nad olid koos olnud kõigest kaks kuud, enne kui Davidson ta kätt palus.

«Nad on lihtsalt kaks noort inimest, kes leidsid kiiresti armastuse ja teevad üksteist õnnelikuks. Nad on kihlumisest rääkinud ning nädalavahetusel see juhtuski. Kuid nad ei kiirusta abielluma,» rääkis paari lähikondlane toona meediale.