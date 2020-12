Endine Miss Estonia Evelyn Mikomägi naasis modellimaailma!

«Võtsin vahepeal hoo maha, et pühenduda lastele ja keskkonna teemadele. Kissa (Terje Kissa, Agency Icon asutaja - toim) ettepanek lüüa punti oma agentuuriga sütitas minus sädeme naasta valdkonda, mis mulle kaua südamelähedane olnud.»

Mikomägi lisas ka, et Tallinna südalinnas asuv modelliagentuur on oma tegemistes eetiline, mida modellimaailmas ei pruugi alati kohata. «Meeleldi rakendan oma tugevusi just Agency Icon’is, kuna näen siin kohalikest modelliagentuuridest enim potentsiaali.»