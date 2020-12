Britid kardavad, et karmimate piirangute ja koroonaviiruse uue tüve tõttu jäävad nad nälga

Sellised nägid Briti poodide kaubariiulid välja kevadel esimese koroonalaine ajal ja britid kardavad, et nüüd see kordub

Suurbritannia tervishoiuministri Matt Hancocki sõnul on seal koroonaviiruse uus variant, mis on senisest nakkavam ning see levib kontrollimatult eelkõige pealinnas Londonis ja Kagu-Inglismaal.