JÕULUÕHTUL ⟩ Kanal 2 toob imelise kirikukontserdi koju kätte: laulavad Elina Nechayeva, Tanel Padar jt

«Kanal 2 on juba aastaid püüdnud südamlike heategevussaadetega tuua sära Eesti inimeste silmadesse, on selleks siis vastsündinute ja enneaegsete beebide jaoks vajalike aparaatide soetamine, raskelt haigete laste unistuste täitmine, vähihaigete laste perede abistamine või hoopis üliolulise kõnniroboti soetamiseks vajaliku summa kogumine,» kõneles Kanal 2 produktsioonijuht Mari-Liis Veskus. «Traditsiooniliselt toob Kanal 2 ka tänavusel jõulukuul ekraanile ühe heategevusliku erisaate, mis seekord valmib koostöös Kirikufondiga. Teeme vaatajate hingele pai ning kutsume kõiki läbi teleekraani nautima lummavalt kaunist heategevuslikku kirikukontserti «Jõulud kirikus», millega kogutakse annetusi Tartu Maarja kiriku torni täielikuks taastamiseks .»

«Meil kõigil seostub pühade aeg piparkookide, glögi, kingituste ja kaunite jõulumeloodiatega. Muusikutel on see aeg tavaliselt aasta kõige tihedama kontsertgraafikuga, kuid tänavu veedetakse rohkem aega pere ja lähedaste keskel,» rääkis laulja Elina Nechayeva. «See on imeilus aeg väärtuste läbimõtlemiseks. Andmisest ja headest tegudest, isegi kõige pisematest, tekib suur rõõm südamesse ja iga hea tegu jätab oma jälje abivajajate hinge. Vaiksed perekesksed pühad on parim aeg mõelda läbi, mis on meile oluline ja kuidas saame teisi aidata.»