FOTOD ⟩ Venemaa tennisediiva ütles kätt palunud ärimehele «jah»

41-aastane Gilkes, kes tänavu asutas investeerimisfirma Squared Circles, on seni olnud eelkõige tuntud kunstiärimehena. Kolmel aastal on ta valitud kunstimaailma saja mõjukaima persooni hulka. Šarapova on Gilkes`iga suhtes olnud 2018. aastast alates. Aastatel 2012-2016 oli britt abielus aga prints Harry ja Meghan Markle`i kokku viinud moekunstniku Misha Nonooga.