«Meie töö on täiesti kokku kuivanud. Mu 14-aastane tütar peab toidukordi vahele jätma, et me toidueelarvesse jääksime. See on temas stressi tekitanud ning ta on hakanud end vigastama,» tunnistas ta. «Ta hakkab laste vaimse tervise keskuses käima, et veidigi tuge saada.»