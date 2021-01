Häirekeskuses töötab ööd ja päevad hulga päästekorraldajad, kelle peamine töö on elude päästmine. Üks häirekeskuse töötaja on Anneli Sibul, kes alustas oma karjääri seal alles tänavu kevadel, kuid on pidanud juba mitme kriitilise sündmuse juures inimesi abistama.