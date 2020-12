VIDEO ⟩ Lennureisijad elustasid sümptomite kohta valetanud koroonaviirusesse surnud kaasreisijat

Orlandost Los Angelesse suunduval lennul teadvuse kaotanud mehe läheduses olevate reisijate sõnul hakkas mees ootamatult värisema, higistama ja inimeste sõnul olid tal hingamisraskused juba enne lennuki õhkutõusu, vahendas Daily Mail.

Kuid kui United'i lend number 591 oli õhus, halvenes mehe seisund kiiresti ja kapten otsustas teha hädamaandumise, et mees saaks arstiabi.

Õnneks oli lennul pardal kolm elustamiskoolituse läbinud spetsialisti, kes riskisid koroonaviirusesse nakatumisega selleks, et päästa mehe elu.

Lennuk oli saanud õhul olla veidi üle tunni, kui kohal 28D istunud reisija lõpetas hingamise. Meeskond uuris seepeale, kas pardal on arste või elustamist oskavaid inimesi, mispeale läksid neile mitu inimest appi.

Kaasreisijate filmitud videokaadritest on näha, kuidas kolm inimest teevad kordamööda südamemassaaži mehele, kelle nime ei ole avaldatud.

Kolm inimest elustasid meest peaaegu tund aega enne kui lennuk maandus New Orleansis, kus ta viidi haiglasse, kuid hoolimata kõigi pingutustest hiljem suri.

Pärast lennuki maandumist lubat pardale ka New Orleansi tuletõrje meedikud, kes üritasid samuti mehe elu päästa. Samal ajal rääkis mehe naine, et tema abikaasal olid viimase nädala jooksul ilmnenud COVID-19 sümptomid. Nimelt kaebas mees, et tal olid kadunud lõhna- ja maitsetaju.

Tony Aldapa oli üks pardal olnud reisijatest, kes aitas mehele südamemassaaži teha. Ta rääkis, kuidas asus appi siis, kui nägi juba kahte reisijat mehele elustamist tegemas.

«Ma küsisin, kas nad vajavad abi ja selgitasin, et võin teha südamemassaaži ja nii see kõik alguse saigi,» rääkis Aldapa.

Mehe sõnul kulus tema sekkumisest alates kuni parameedikute lennukisse jõudmiseni vähemalt 45 minutit. Aldapa sõnul ei teinud nad talle suust-suhu hingamist vaid ainult südamemassaaži.

«Neil oli ta lennukist hapnikumask ja seda me siis kasutasimegi,» selgitas Aldapa ja lisas, et hoolimata riskist nakatuda COVID-19sse jätkasid nad tema abistamist. «Loodan, et keegi teeb sama, kui mina või minu pere peaks abi vajama,» lisas ta.

Aldapa sõnu õnnsestus tal kogu olukorras külma närvi säilitada tänu oma sõjaväelisele väljaõppele. «Ma sain suurepärase väljaõppe mereväes ja tänu oma eelmisele töökohale San Diegos asuvas ettevõttes sain ka hea ettevalmistuse selleks, kuidas erinevaid hädaolukordi lahendada,» selgitas mees.

Laupäeva õhtul avaldas Aldapa Twitteris täpsemalt, miks ta otsustas hädas meest aidata ja mis juhtus pärast mehe lennukist eemaldamist. «Ma teadsin riske, mis kaasnevad kellegi elustamisega, kes põeb potentsiaalselt COVIDit, kuid otsustasin seda siiski teha. Rääkisin reisija abikaasaga tema haigusloost ja naine ei maininud kunagi, et ta oleks positiivne. Ta ütles, et talle plaaniti teha test LA-s.Ülejäänud lennu veetsin enda higi ja selle mehe uriiniga kaetuna. Olen sellest ajast peale ise muutunud sümptomaatiliseks ja ootan oma teise testi tulemusi. Lennufirma ei ole selle aja jooksul minuga ühendust võtnud,» kirjutas mees.

Aldapa sõnul ei muudaks ta ka hiljem selle üle mõeldes oma tegutsemises midagi. ta lisas, et lennuki pardal ei tekkinud kordagi tunnet nagu oleks tekkinud kaos või paanika.

«Fotodelt tundub see nii, sest väikeses ruumis oli ühes kohas palju inimesi koos,» selgitas ta.

New Orleansi päästjatega rääkides tunnistas mehe naine, et tema mees oli koroonapositiivne, mis tähendas, et mees valetas lenne lendu täidetavas ankeedis.

United Airlines kinnitas samuti Daily Mailile, et terviseamet teatas neile, et mees põdes koroonaviirust.

«Oleme olnud ühenduses tema perega ja avaldanud neile siirast kaastunnet kaotuse puhul,» lisas lennufirma pressiesindaja.

Kuigi lennukis tuleb reisijatel ja personalil kanda maske ja hoida kinni teistest koroonaviiruse levikut takistavatest reeglitest, siis on paljud samal lennul olnud inimesed nüüd vihased, et kontroll ei olnud piisav.

«Kas ma võin küsida, kuidas te lasite koroonapositiivse mehe eile õhtul lennukisse?» küsis üks naine.