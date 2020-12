Austraalia politsei otsib hipsterit, kes jätab võõrasse aeda haisvaid «kingitusi»

Austraalias, Alice Springis on kohalik politsei hädas ühe omapärase probleemiga, vahendab Daily Star. Nimelt on ühe äärelinna maja turvakaamerad videolinti saanud mehe, kes jätab võõra maja ees olevale murule haisvaid «kingitusi».

Teisisõnu leiavad majaomanikud hommikuti oma aiast junne ja nad on korrakaitsjatele öelnud, et kahtlusalune on tegutsenud juba nädal aega. Häda tegemine leiab aset südaöö ja kella kolme vahel.

Politsei on kahtlusaluse nimetanud hipsteriks, sest tal on krunn ja habe. Mehel on olnud seljas tumedad dressipüksid ja hele jakk.

Kuigi olukord tundub võib-olla kohati isegi naljakana, siis korrakaitsja Adrian Kidney kinnitas, et asi on naljast kaugel. «Käitumist, mida on turvakaamerast näha, saab kirjeldada ainult kui midagi põlastusväärset,» sõnas Kidney tõsiselt.