TEINE VÕIMALUS ⟩ Elu lõpuni lubadest ilma jäetud Northug võib autorooli istuda juba viie aasta pärast

Kiiruse ületamise ja liikulusohtusreeglite rikkumise eest süüdistuse saanud ning need vastu vaidlemata omaks võtnud Northug on ametnike meelest rooli istudes ohuks nii endale, kui kõigile teistele. Rikkumised olid tõsised ja juhtusid korduvalt.

Trömborgi teatel on Northugi puhul raskendavaks asjaoluks see, et kuulsat norralast peetakse kodumaal üldiselt eeskujuks