Suvel üliraskesse õnnetusse sattunud Itaalia spordilegend näitab tervenemise märke

Kriitilises seisus haiglasse toimetatud Zanardi sai muuhulgas üliraskeid peavigastusi. Tema seisund on olnud muutlik ning talle on tehtud mitu operatsiooni.

Corriere della Sera andmetel on Zanardil taastunud nii kuulmine kui ka nägemine. Lisaks on ta võimeline käte abil oma lähedaste ja arstidega suhtlema. Näiteks on Zanardi tõstnud pöialt näitamaks, et on asjadega rahul ning suutnud mõne inimesega ka kätelda.