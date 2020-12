PILTUUDIS ⟩ Kas see foto kinnitab kõlakaid, et Meghan Markle on taas lapseootel?

USA väljaanne kirjutab, et paarikest võis Los Angeleses näha pühapäeval, 22. detsmebril. Nii Harry kui Meghan olid tagasihoidlikult riides, nad kandsid maske ning päikeseprille.

Kui Harry oli kõigest särgi väel, kandis Meghan kampsunit ning suurt parkat. Pilti vaadates tundub ka, nagu kuulujuttudel, et 39-aastane Meghan on taas lapseootel, võiks tõepõhi all olla.

Novembris kirjutasid mitmed väljaanded, et Sussexi hertsoginna võib rase olla. Fännid hoivad pöidlaid pihus pärast seda, kui selgus, et Meghan on palunud üht kohtuistungit üheksa kuud edasi lükata.