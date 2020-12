TOHOH ⟩ Kas Petter Northug pääseb tegelikult ainult 70 päevase arestiga?

«Kui kohtuotsus sätestab üle kuuekuulise vanglakaristuse, siis vähemalt üks kolmandik sellest tuleb ka reaalselt kinnipidamisasutuses veeta. Seejärel, kui karistust on jäänud kanda vähem, kui pool aastat, võib taotleda lõppotsuse muutmist,» teatas Norra vanglaameti asedirektor Jan-Erik Sandlie.

See tähendab, et Northug peab vanglas istuma kõigest 70 päeva ja pärast seda võib mees koju pääseda.

Teine võimalus on, et Northug pääseb tingimisi vanglast pärast seda, kui on ära istunud kaks kolmandikku talle määratud seitsmekuulisest karistusest.