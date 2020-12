Edgar Savisaar sai Youtube'is oma saate: ka korruptsioonis oleme me igavad

Siinkohal lisas Savisaar, et lisaks Kallole on tema arvates Eestis põhjuseta süüdi mõistetud ka näiteks Ester Tuiksoo. «Süüdi on nad jäänud, aga vaadake, Eestis on minu meelest iga teine inimene millegi eest süüdi mõistetud. Mis te arvate, et nad kõik on süüdi ka? Mina küll ei usu,» sõnas Savisaar.

Pikaaegse poliitiku sõnul tuleb kindlasti korruptsioonist rääkida. «Kunagi ma lasin seda asja uurida ja tuli välja, et kõige rohkem korruptsiooni on riigiametites, mitte omavalitsustes... Tegelikult mõtlen ma nii, et ka korruptsioonis oleme me igavad nii nagu paljudes muudes asjades,» lausus Savisaar.

Oma praegusest elust rääkides tõdes Savisaar, et see on ilmselt palju põnevam, kui igapäevapoliitika, sest metsade vahel elades on ta näinud näiteks karu ja kuulnud hunti. «Kui suur lumi oli maas, siis oli igal ööl huntide ulgumist kuulda, Aga praegu on neid vähem olnud,» selgitas Savisaar.

Vana poliitik avaldas ka, et tegelikult on saate tegemiseks ka põhjus ja meenutas, et kunagi tehti Tallinna Televisioonis saadet «Linnapea tund». «Mõtlesin, et paneks talle nimeks «Savisaare subjektiiv», sest EKRE annab praegu välja sellist saadet nagu «Objektiiv». Täiesti hästi välja mõeldud ja jumal tänatud, et veel üks saade, kus ei ole seda peavoolu meediat,» selgitas Savisaar.