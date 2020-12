Legendaarne mängusait Mängukoobas pannakse jäädavalt kinni

17 aastat tagasi loodud Mängukoobas pannakse kinni 2021. aasta veebruari lõpus, teatati ootamatult mängusaidi Facebooki lehele ilmunud postituses. Mõnekuune viivitus on vajalik, et Mängukoopa kasutajad ehk koopakollid jõuaksid kopeerida jutud, tekstid ja muud materjalid, mis on aastate jooksul veebi üles pandud.