Maailma kõige inetum orhidee näeb välja nagu koletis

Tegemist on väikeste pruuni värvi õitega orhideedega, mis on üsna koletislikud ja meenutavad vana narmendavat paberkotti, teatab livescience.com.

Seega pole ime, kui Briti kuningliku botaanikaaia botaanikud nimetasid uue taime maailma kõige koledamaks orhideeks, kuid samas on see oma erakordsusega 2020. aastal leitud uute taimede nimekirjas esikohal.

Lehetu orhidee sai nimetuseks Gastrodia agnicellus ja taim kasvab keskkonnas, kus maapinnal on palju kõdunevaid taimi, lehti ja marju ning toitub seentest.

Maailma kõige koledamaks orhideeks nimetatud Gastrodia agnicellus on uus orhideeliik, mis leiti 2019 Madagaskarilt

Uut liiki orhidee leidis 2019 Briti botaanik Johan Hermans, kui külastas Madagaskari vihmametsa. Hermans sai kuju järgi aru, et tegemist on kartul-orhideede (Gastrodiae) hulka kuuluva orhideega.

Õied on neil orhideedel väikesed, vaid 1,1 sentimeetri pikkused ja lõhnavad nagu muskusroos (Rosa moschata). Lõhn tugevneb kui õhutemperatuur tõuseb.

Uute liikide nimekirjas on ka kuumakindel põõsas (Tiganophyton karasense), mis kasvab Namiibia soolaväljadel, lillade mugulatega Peruu taim (Ipomoea noemana), mis sobiks uueks toidukultuuriks ning värviline bromeelia (Acanthostachys calcicola), mis kuulub koos ananassiga troopiliste õistaimede perekonda ja mis kasvab Brasiilia lubjakivikaljudel ja mida tolmeldavad kolibrid.

«Elame ajal, mil on palju väljakutseid, kuid sellest hoolimata botaanika ja mükoloogiaga tegeletakse edasi. Uute taimede nimekiri näitab seda,» sõnas Briti Kew Gardens botaanikaaia identifitseerimise osakonna vanemteadur Martin Cheek.

Ta lisas, et reaalsus on üsna sünge, kuna igast viiest taimest kahte ähvardab väljasuremine ning botaanikud peavad jooksma ajaga võidu, et ohus olevad taimed tuvastada ja anda neile nimi enne, kui nad kaovad ning üritada neist viimased päästa.