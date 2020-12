PILTUUDIS ⟩ Polegi lahus? Tuuli ja Arbo tähistasid koos lõbusat pidupäeva

Kuulus telepere tähistas eile toomapäeva, mis märgib eesti rahvakalendris jõuluaja algust. Ühiseid hetki jagasid nii Tuuli kui Arbo Facebookis – mingist tülist pole märkigi!

«See on kõige lõbusam komme, mis täiesti teenimatult on unarusse jäetud. 21. detsember on toomapäev, mil kogu maja jõuluks ära kraamitakse. No see on päeva tüütum pool. Aga õhtul tuleb valmistada Tahma-Toomas, panna sinna sisse oma kodu prügi, tolmurulle ja ahjust tuhka ning toimetada see mõne naabri ukse taha,» tutvustas Tuuli toomapäeva traditsioone.

Armastatud telenägu selgitas, et kui naaber Tahma-Toomase avastab, peab ta sinna lisama oma pere prahti ja selle järgmise ukse taha viima. Kelle ukse taha Toomas jääb, see on linna kõige laisem, mustem ja räpakam pere. «Kui enam laisku peresid tõepoolest pole, tuleb Toomale tuli otsa pista!» kirjutas Tuuli Facebookis.

Tuuli ja Arbo tehtud Toomas rändas väidetavalt Viimsist Keila-Joani, kuni see lõpuks oma koha leidis. «Viimases peres, kuhu sattusime (tõesti piinlikult kell 1 öösel ning vanemad juba magasid), tervitasid meid kolm täiesti ärkvel ja väga nutikat last. Ja kui me kõigile teistele pidime ikka selgitama, mis tondiga on tegu, siis need lapsed krabasid krati, ütlesid, et oo, Tuha-Toomas, me teame TÄPSELT, kuhu ta läheb! Ning viisid pikema pidulikkuseta ühe konkreetse ukse taha,» kirjeldas Tuuli toomapäeva lõpplahendust ning hõiskas, et see on nüüd ta lemmikpidu.

