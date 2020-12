JUBA AMETIS ⟩ Triinu-Liisi Austraalia peika pakub Eesti naistele eriti kuuma meelelahutust

Austraallane postitas Instagrami endast paljastava pildi, kus mehe tagumikku on küüned löönud rõõmus naine.

Pildi kirjeldusest selgub, et Austraalias stripparina elatist teeninud Justin on otsustanud Eestis jätkata sama karjääriga. Meest saab tellida meelt lahutama erinevatele üritustele - teenuseid pakub ta tüdrukuteõhtutel, sünnipäevadel, LGBTQ pidudel ja isegi lahutuspidudel.

Tundub, et nõudlust on, sest Justin on juba varasemalt oma Instagrami storys näidanud kirjavahetusi erinevate Eesti naistega, kes soovivad oma sõbrannade tüdrukuteõhtuid mehe abiga vürtsikamaks muuta.