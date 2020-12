Ravisid mägitõbe: Mustalt Mandrilt pärit RB Salzburgi vutimehed tarvitasid keelatuid aineid

«Oleme väga uhked, et meie klubi mängijad esindavad oma rahvuskoondist. Oleks siiski soovitav, et ka riigi esinduskoondiste tegevus vastaks rahvusvahelistele nõuetele ning nende maade tohtrid teaksid dopingureegleid ning peaksid neist kinni,» ütles Salzburgi boss Stephan Reiter.

Salzburg toetab oma mängijaid ning nad jätkavad klubiga treenimist. Kahel noorel mängumehel on meeskonnas äärmiselt oluline roll. 21-aastane Koita on Salzburgi särgis löönud 11 mängus 10 väravat, 20-aastane Camara on keskväljal rassinud kõigis Salzburgi mängudes peale ühe. RB Salzburg on Austria meistrisarja liider.