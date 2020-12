Norra laskesuusatähe jõulusoov: hea toit, magus uni ja palju seksi

Pühapäeval sõnas laskesuusatäht võistlusjärgsel pressikonverentsil, et plaanid jõuluvaheajaks on selgemast selgemad.

Eckhoff täpsustas seksiplaane hiljem oma Instagramikontol. Norralanna kirjutas, et tunneb puudust lähedusest ja seksist, sest koroonapiirangute tõttu ei ole ta saanud kellegagi viimase nelja nädala jooksul lähikontaktis olla.

Varem on Eckhoff Norra TV2-le öelnud, et ta vaevleb üksindusprobleemide käes ning motivatsiooni leidmisega on raskusi.