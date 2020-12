Katoliiklaste moraalne dilemma: koroonavaktsiin põhineb aborteeritud loodete rakkudel

Nüüdseks on olemas mitme erineva firma, kaasa arvatud Pfizer&BioNTechi ja Moderna vaktsiinid, mille abil loodetakse koroonapandeemiale piir panna, teatab iltalehti.fi.

Juba algetapis oli selge, et vaktsiinide väljatöötamine on vastuolus katoliku kiriku ühe dogmaga. Paavstid on kiriku rohkem kui 1000 aasta pikkuse ajaloo jooksul kogu aeg rõhutanud inimelu pühadust ja see peegeldub abordiõiguse absoluutses eitamises.

Covid-19 vaktsiini väljatöötamisel on kasutatud aborteeritud loodete rakke ja paljud katoliiklased on moraalse dilemma ees, sest nad ei tea, kuidas peaksid suhtuma ravimisse, mis on valmistatud patuga pooleks.

Vatikani teatel on koroonavaktsiin moraalselt vastuvõetav, kuigi selle loomisel on kasutatud aborteeritud loodete rakke, kuid vatsineerimine ei tähenda, et isik pooldaks aborti.

Vatikani ametlik seisukoht on tähtis, kuna pandeemiast jagusaamine läheks raskeks, kui kõik 1,25 miljardit usklikku hakkaksid vaktsiinis kahtlema. Samas katoliku kiriku juhid saavad aru abordiga seotud vastuolust.

«Vaktsineerimine on vabatahtlik. Kuid kui muid võimalusi ei ole pandeemia peatamiseks, siis tuleks lasta end vaktsineerida, kuna see aitab päästa inimesi. Need, kes keelduvad vaktsineerimisest, peavad andma teisel viisil oma panuse viiruse levimise takistamisse,» teatas Vatikan.

Koroonavaktsiin on Vatikanis aktuaalne veel selle tõttu, et koroonaviirus on jõudnud ka sinna. Vatikani pressiosakond teatas 22. detsembril, et kahe paavst Franciscuse lähikonda kuuluva kardinali koroonaviiruse test osutus positiivseks.

Detsembri keskel tuli teade, et Vatikani tegevijuht, 78-aastane kardinal Giuseppe Bertellon nakatus koroonaviirusega. Teada on, et 84-aastane paavst Franciscus ei kasuta põhimõtteliselt näomaski, kuna tahab kogudusega olla otsekontaktis ning mask on segav element.

Paavst on oma vanuse ja kopsuhaiguse tõttu koroona riskirühmas.

Paavst Franciscus kohtus 21. detsembrl Vatikani töötajatega, võttes lapsi sülle ja õnnistades neid FOTO: Grzegorz Galazka/SIPA/Scanpix

Vatikan teatas 22. detsembril veel, et sel aastal loeb paavst traditsiooniline jõulusõnumi mitte kiriku rõdul, vaid siseruumis.

Koroonapiirangute tõttu on Püha Peetruse basiilika plats inimestele suletud. Varasematel aastatel kogunesid kümned tuhanded usklikud sinna kuulama Urbi et Orbi (Linnale ja maailmale) sõnumit.