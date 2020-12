Dramaatilist aastat seljataha jättev Rootsi kuninganna saab täna 77-aastaseks

Rootsi meedia teatel on see aasta on olnud raske ka kuninglikule perekonnale, eelkõige just koroonaviiruse tõttu. Kuningas kommenteeris nädal tagasi Rootsi koroonaolukorda: «Leian, et oleme koroonaviiruse tõrjumisel ebaõnnestunud, sest on palju viirushaiguse tagajärjel surnuid ja olukord on kohutav. Me kõik kannatame pandeemia tõttu.»

Novembris andis kuninganna Silvia meediale intervjuu, milles tänas medtöötajaid, kes tegelevad koroonapatsientidega.

«Austan väga seda rasket tööd tegevaid inimesi ja olen neile tänulik. Nad on tänapäeva kangelased,» sõnas Rootsi kuninganna.

Rootsi kuninganna Silvia külastas oktoobris Karolinska haiglat. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Koroonaviirus puudutas Rootsi kuninglikku peret lähedalt, sest nii prints Carl Philip kui ta naine, printsess Sofia said koroonaviiruse nakkuse ja põdesid viirushaigust. Nüüdseks on nad paranenud.

Kuninganna Silvia vend Walther Sommerlath suri oktoobris, olles 86-aastane. Kuninganna sõnas siis, et nii tema kui teised pereliikmed leinavad Waltherit, kes oli perekonna tähtis liige.

Kuninganna venna tervis oli pikka aega halb ja ta kolis selle aasta septembris perele lähemale. Silvia vennapoeg Patrick elab koos perega Dronningholmi lossi maadel asuvas majas.

Rootsi kuninglikus peres on ka rõõmsaid uudiseid, sest prints Carl Philip ja printsess Sofia saavad kolmanda lapse vanemateks. Sellest lapsest saab kuninganna Silvia ja kuningas Carl XVI Gustafi kaheksas lapselaps.

Kui varasematel aastatel on Rootsi kuningas ja kuninganna palju reisinud, siis sel aastal on nad pandeemia tõttu enamjaolt olnud Rootsis.

Silvia üks heategevusprojektidest on dementsete aitamine. Kuninganna asutas 1996 hetegevusorganisatsiooni Silviahemmet, kus medõed saavad erikoolituse dementsete patsientidega tegelemiseks.

Kuninganna sünnipäev on Rootsis ametlik lipupäev.

Silvia Renate Sommerlath sündis 23. detsembril 1943. Ta ema oli brasiillanna Alice Soares de Toledo (1906 – 1997) ja isa sakslane Walther Sommerlath (1901 – 1990). Kuningannal on vanem vend Ralf Sommerlath, kes on sündinud 1929.

Vend Walther Sommerlath suri 2020 ja veel üks vend Jörg Sommerlath suri 2006.

Silvia Sommerlath lõpetas 1963. aastal Düsseldorfis keskkooli ja 1965 – 1969 õppis ta Müncheni tõlkide koolis, lõpetades selle hispaania keele tõlgina.

Rootsi kuninganna oskab lisaks emakeelele saksa keelele ja hispaania keelele veel rootsi, portugali, prantsuse ja inglise keelt.

Silvia Sommerlath oli 1972. aasta Müncheni suveolümpiamängudel tõlk ja ta kohtus seal Rootsi kroonprintsi Carl Gustafiga, kellest sai pärast oma vanaisa, kuningas Gustaf VI Adolfi surma kuningas. 15. septembril 1973 sai temast ametlikult Rootsi uus kuningas.

Rootsi kuningas ja Silvia Sommerlath kihlusid 12. märtsil 1976 ja abiellusid 19. juunil 1976 Stockholmis, laulatus toimus Stockholmi peakirikus. Tegemist oli alates 1797. aastast esimese korraga, mil troonil olev kuningas abiellus.

Rootsi kuningal ja kuningannal on kolm last ja seitse lapselast. Esmasündinu on kroonprintsess Victoria, Västergötlandi hertsoginna (14. juuli 1977), kes abiellus 19. juunil 2010 ettevõtjast tavakodaniku Daniel Westlingiga ja neil on kaks last.

Teine laps on prints Carl Philip, Värmlandi hertsog (13. mai 1979). Ta abiellus 13. mail 2015 modelli Sofia Hellqvistiga, neil on kaks last.