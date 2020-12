ŠOKK ⟩ USAs enneaegselt sünnitanud ema sai hirmuäratava haiglaarve

Riskantne üritus kodust kaugel läks õnnelikult ja detsembri alguses Texases ilmale tulnud William taastub praegu haiglas. Tema ema, kelle reis koju oli plaanitud vaid paari päeva pärast, on nüüd aga USAa kinni ning tohututes võlgades.

Amyl on ka vanem tütar.

See on õudusunenägu

Vanaema seletas briti meediale, et on tütre ja lapselapse pärast täiesti väljakannatamault mures. «William on haiglas kuid ja arve võib joosta mitmesaja tuhande naelani,» kurtis vanaema Sarah.