Saksa uudistesaidile DE24 News antud intervjuus ütles Josi Maria suunamudijast reisikaaslane Vanja Rašova , et neiu nägi juba lennukis väga väsinud välja. «Ta ütles, et oli joonud kaks kohvi ja tema vereringe ei kannatanud seda. Aga ta polnud kaks päeva söönud,» rääkis Vanja.

Kanaaridele jõudes lootis sõbranna, et Josi Maria pistab lõpuks midagi hinge alla, kuid too soovis hoopis puhata. «Josi küsis, kas saan teda kallistada ja temaga hetkeks pikali heita. Tegin seda lootuses, et ta sööb midagi,» kirjeldas Vanja.