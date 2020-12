18+ VIDEO ⟩ Tommy Cash kehastus pornogalal maakleriks, kes paneb häbelikud punastama

Jõululaupäeva südapäevast on artisti sotsiaalmeedia kontodel avalik mahlakas klipp «Pornhub Home», millega artist esines maailma kuulsaima pornosaidi Pornhub galaõhtul.

Pornhubi auhinnad jagatakse kord aastas välja vaatamiste arvu, otsingusõnade ja muu statistika põhjal. Kui eelmine aasta kunstiliseks juhiks oli muusik Kanye West, siis selleaastase tseremoonia lavastas Diane Martel, kes on mitmete tuntud muusikavideote lavastaja (The 1975, Miley Cyrus, Nicki Minaj, White Stripes, P!nk jt) ja koreograaf. Õhtut juhtis armastatud pornostaar Asa Akira, kes on teinud üle 500 täiskasvanute filmi.