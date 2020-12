JÕULUEELNE ÕNNETUS ⟩ Kasahstani musklimehe seksinukust abikaasa vajab «haiglaravi»​​

Kasahstani kulturist Juri Tolotškot, kes pani murrangulisel tseremoonial oma seksinuku kinni, näitas, et on abielupaarina oma esimeste jõulude ajal traagiliselt purustanud ja potentsiaalselt laialivalguvad romantilised plaanid.

Juri ja Margo abiellusid tänavu 25. novembril. Kasahstanis on pulma ainsateks tingimusteks see, et abielluvad mees ja naine, kes annavad oma nõusoleku ning on mõlemad vähemalt 18-aastased. Kohaliku meedia sõnul peaks Juri ja seksnuku abieluliit olema vettpidav.