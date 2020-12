Kanada lääneranniku saarelt Nova Scotiast läheb igal aastal teele jõulupuu, nii juba pool sajandit. Selle taga on aga Esimese maailmasõja aegne jõuluaja eelne tragöödia ning tingimusteta abi lugu, mida jagas Kanada armee USA esindus.

See kõik muutus aga 6. detsembril, kui sadamas põrkasid kokku kaks laeva. Nad võtsid tuld ning meelitasid rahva vaatama. Üks laevadest pidanuks seilama abilastiga Belgiasse. Inimesed aga ei teadnud aga, et teisel on 2,9 kilotonni lõhkeaineid.