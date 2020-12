VIDEO ⟩ Kevin Spacey avaldas järjekordse kummalise jõuluvideo

Ligi kahe ja poole minutilises YouTube'i videos, mille ta postitas ka oma Twitteri kontole, saab näha 61-aastast Kevin Spaceyt tundmatus pargis otse kaamerasse rääkimas, vahendas New York Post.

«Mis oleks jõululaupäev ilma minu sõnumita?» ütles ta videos, milles alustas rääkimist endise populaarse seriaali «Kaardimaja» tegelase Frank Underwoodi lõunapoolse aktsendiga, nagu ta tegi seda ka veidrates puhkusevideotes aastatel 2019 ja 2018.

«Kuule, paljud inimesed on läinud aastal minuga ühendust võtnud ja oma raskustest rääkinud. Ja minu võime nende jaoks olemas olla on olnud tõepoolest võimalik ainult minu enda raskuste tõttu,» sõnas ta, vihjates varasematele seksuaalse vägivalla süüdistustele, mis Oscari võitnud näitleja vastu esitati.

Filmi «Star Trek: Discovery» näitleja Anthony Rapp (49) ja veel üks mees, keda nimetatakse C.D., süüdistavad nimelt Spaceyt selles, et mees tegi nende suunas seksuaalseid rünnakuid, kui nad olid alaealised. Rapp ütles, et oli toona vaid 14-aastane.

«Ehkki tugiteenuste pakkumine on olnud privileeg, pean ausalt öeldes ütlema, et see on olnud ka üle minu võimete ja suurem kui mina,» sõnas sünge näoga näitleja.

«Südantlõhestavalt on nii paljud rääkinud asjadest, mis on neile nii kurnavaks muutunud, et nad on mõelnud endalt elu võtta. Ja sellest piisab selleks, et tahan sel aastal läheneda asjadele hoopis teist moodi, et saaksin tunda nende valu,» rääkis Spacey.

«Kõigile neile, kes on vaevatud ja mõtlevad sellele, palun ärge astuge seda sammu,» jätkas ta.

«Kui seisate punktis, kus te ei saa enam paigal olla. Kui kannatate, kui vajate abi. Kui tunnete süütunnet või häbi. Kui võitlete oma identiteediga. Kui selg on vastu seina surutud. Või kui tunnete, et teie jaoks pole mingit teekonda, olenemata teie olukorrast, luban ma teile, et see on olemas,» sõnas Spacey.