PILDID ⟩ Vaata, milliseid ingleid leidub Pirital elava naise kodus

«Ingel on ju headuse kehastus, nad toovad meie ellu valgust, armastust ja headust ning hoolitsevad selle eest, et meie eludes oleks vähem kurjust, vägivalda ning hoolimatust,» lisas Vaggo veel põhjuse, miks hakkas ingle.

Ingleid on Aime Vaggo kodus igal pool – nii tubades kui ka köögis. Neid seisab aknalaudadel, neid on lendavaid ja rippuvaid ning mõned on end seadnud külmkapi ukse peale.

Aga tema kogus on ka ingel, mis on soetatud Moskva Uspenski katedraalist, kirikust, kus on ristitud vene valitsejad. «Kõige armsamad on laste meisterdatud inglid, olen neid oma kogusse ostnud näitusmüükidelt,» märkis ingliusku Vaggo.