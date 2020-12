Prints Harry ja Meghan Markle'i poeg Archie Harrison Mountbatten-Windsor sündis 6. mail 2018. aastal. Kohe pärast seda, kui esimesed pildid Archie'ist avaldati, hõiskasid kuninglikud fännid, et poeg on isasse. Paistab, et nüüd on fännidel veel rohkem põhjust rõõmustamiseks, sest...