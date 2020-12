VAATA OTSE ⟩ «Unustamatu 2020» võtab koroona-aasta suurelt kokku: kas midagi muud ka toimus?

Kuigi aasta möödus peamiselt koroonaviiruse rütmis, jagus ka teistsuguseid uudiseid. Suvi läks ju Eestis peaaegu viirusevabalt – isegi Rally Estonia jõudsime maha pidada! Saime teada Estonia huku uued asjaolud, purunesid mitmed abielud ning üles kerkis lootus, et Epp Kärsini seksiõpetused viivad Eesti rahvaarvu taas tõusuteele. Ja olgu selleks siis abielureferendum või homode ringijooksmine Rootsis, Helme nimi jääb lõppevast aastast kindlasti meelde. Aga see on vaid tilk lõppeva aasta uudistemeres, mille kõige põrutavamaid hetki vahendab Imre Kaas.