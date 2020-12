Kuulsast toitumisnõustajast lahku läinud lauljatar Desiree: ma olen nii õnnelik!

Kirjutasime eelmise nädala alguses, et hiljuti TikTokiga liitunud Desiree on fännid segadusse ajanud: nimelt postitas ta vihjeid lahkuminekule, kuid ka pulmadele. «Reaalsuses pole lahkuminekut ega abielu,» kinnitas lauljatar siiski Elu24-le ja väitis, et tema eraelus on kõik korras.

Kas see ka tõsi oli, võib vaid oletada, kuna nüüdseks on selge, et 21-aastase Desiree ja 16 aastat vanema toitumisnõustaja teed on läinud lahku: mõlema instakontolt on kadunud arvukad ühised jäädvustused. Privaatselt jagab Desiree aga heldeid jõulusoove ning kinnitab, et tunneb end hästi ja õnnelikult.