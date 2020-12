23-aastane Arabella rääkis juuni keskel YouTube'i postitatud videos, et otsustas minna noa alla, kuna kahe lapse imetamine oli rinnad ära rikkunud. «Lõpetasin imetamise ja päevapealt tühjad sokid,» kirjeldas noor vlogija oma rindu.

Ta kinnitas videos, et seda ohtu pole, et kolmas laps ilulõikuse tulemuse ära rikub: «Palun ärge hakake kommentaaridesse kirjutama, et mis saab, kui sul kolmas laps tuleb. Ma ei taha rohkem lapsi, Indrek ei taha rohkem lapsi.»