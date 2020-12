Anita Sibul oma salapärasest Norra kavalerist: midagi peab saladuseks ka jääma

23-aastane juutuuber ja suunamudija ilmus vanema meesterahva seltsis avalikkuse ette 2019. aasta augustis. Paar võttis osa Estonias toimunud Vana Tallinna galast, millega avati rahvusooperi 114. hooaeg.

Anita selgitas toona Elu24-le, et salapärane meesterahvas pole avalikust tähelepanust huvitatud, kuid täpsustas, et tegemist on Norra heliloojaga.

Rahvusooper Estonia 114. hooaja avamine, suunamudija Anita Sibul salapärase kaaslasega. FOTO: Karl Arras

Sama mehega jäi Anita kaamera ette tänavu detsembris, kui Kanal 2 saate «Suunamudijate meistriklass» võitnud Tanel jäädvustas paarikese videole Kuressaare lennujaamas. Vähemalt poolteise koosoldud aasta jooksul pole Anita postitanud aga ühtki ühist pilti ning mehe nimi on jäänud endiselt saladuseks.

Põletav küsimus, miks suunamudija oma kavaleri nii kiivalt varjab, sai mõne päeva eest lõpuks vastuse, kui Anita vastas Instagrami lugudes fännide pildisoovidele. «Näita mulle pilti oma parimast kohtingust või mehest,» paluti Anitalt, mispeale teatas instastaar, et sealt algab tema «keeluala».

«Ma ei postita oma mehest pilte. Midagi peab ju saladuseks ka jääma?» vastas ta kelmikalt. Suunamudija selgitas, et on jõukamate meestega deitides õppinud nende privaatsust hoidma. «Privaatsus on kõrgelt hinnatud asi,» lisas ta.

Anita väisas Estonia hooaja alguse galat ka tänavu, kuid seekord ta Norra kavaleri käevangus pildile ei jäänud. FOTO: Rasmus Kooskora/Rene Lutterus

Anita selgitas, et ta ei armasta kuulujutte ning tal on jälgijatele muudki pakkuda kui pilte meestest. «Aga luban, et panen oma pulmapildid üles, kui see kunagi juhtuma peaks!» viskas suunamudija nalja.

Anita pole kunagi saladust teinud, et talle meeldivad vanemad mehed. «Kui me räägime suhete poole pealt, siis ma ütlen täiesti ausalt välja, ma tahangi edukat meest, ma tahan olla edukate inimeste ümber,» rääkis juutuuber tänavu kevadel. «See ei tähenda, et armastust seal järsku ei olegi,» lisas ta.

Mullu kevadel Vahur Joale antud intervjuus ütles Anita, et mehed muutuvad ajaga paremaks: nii välimuselt, käitumiselt kui ka vaimselt. Tollal liikusid ringi ka jutud, nagu oleks noore juutuuberi edu ja rikkaliku eluviisi taga «suhkruissid» ehk vanemad mehed, kes seltskonna eest talle hinnalisi kingitusi teevad.