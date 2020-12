Naine teeskles vähihaiget, et pulmade jaoks raha koguda

Kurikavala plaaniga tuli Toni Standen lagedale aastal 2017, kui ta ajas enda pea kiilaks ning väitis sõpradele ja kohalikele ajalehtedele, et tal on elada jäänud vaid kaks kuud, vahendab New York Post. «Haigus on jõudnud minu ajju ja luudesse, see on igal pool» valetas naine, kes pettuse pärast lausa kohtupinki sattus.