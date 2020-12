VIDEO ⟩ Vigastuste kiuste tippu pürgiv eestlasest Wimbledoni võitja: võtan aasta korraga

«Ei saaks öelda, et hea aasta oli. Pigem selline kehvapoolne. Aasta alguses sain juba mängida, kuid siis tuli koroona peale ja kõik jäi pooleli. Hilissügisel oli õnneks ka pisut positiivseid noote, kui jõudsin ITFil Monastiris finaali. Seejärel tõmbasin reielihase ära. Õnneks see polnud liiga tõsine vigastus,» rääkis Raisma Tennisnetile.

«Sisuliselt pole vigastuste tõttu viimastel aegadel eriti võistelda saanud, eks see selg on mul selline nõrk koht kogu aeg olnud,» sõnas Raisma. Just aastaid vaevanud seljahädad pole Raismal lasknud oma tõelistel võimetel avaneda. Noor mees tahab järgmisel aastal siiski astuda järgmise sammu, aste kõrgemale.

«Järgmisel aastal tuleb Futures`itelt punkte koguda. Nii palju, kui võimalik. Et Challengeridele peale saada, see on eesmärk – aga väga praegu ei taha ette laulda, sest spordis pole midagi kivisse raiutud. Teen tööd edasi.»

Raisma, kes treenib Rootsi tenniseakadeemias Good to Great, on sealsete olude ja võimalustega väga rahul.

«Seal on nii neli kuni viis nii minu masti meest. Just erinevate tugevate vastastega sparrimine ja teine vaade treeningutele on olulised, mis loodetavasti viivad mind ka arengus edasi. Põhirõhk on praegu füüsisele, kaks füssitrenni päevas ja üks tennisetreening. Organisatoorse poole pealt on akadeemia igati tip-top. Ka rahvusvaheline seltskond teeb asja huvitavamaks, gruppi tulid juurde üks poolakas ja egiptlane,» selgitas Raisma.

«Igal juhul, kui noorematel mängijatel, kel sihid paigas ning on vähegi rahalisi võimalusi, kindlasti soovitan. Kas või nädalaks-paariks minna ja kogeda. Rootsi tennisealane know-how on ikkagi maailma absoluutne tipp,» julgustas Raisma Eesti nooremaid tippupürgijaid.

Kuigi enda hooaajaga Raisma kokkuvõttes täielikult rahule ei jäänud, jääb tema sõnul lõppevast tenniseaastast Eestile ka palju rõõmustavat. „Eesti-Läti tennisematš – milline atmosfäär ja võimas fiiling! Ja muidugi Anett Kontaveit, kes alati hoiab Eesti lippu tennisemaailmas kõrgel. Aga ka Kristjan Tamme üle on hea meel. Viimase võistlusega detsembri esimesel poolel hooajale ITFi turniiril võidukas punkt panna on suurepärane!»

Meenutus Raisma/Tsitsipase võidust Wimbledoni noormeeste paarismänguturniiril 2016.aastal: