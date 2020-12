Naise videod on enamasti humoorikad ning tundub, et ta ei häbene oma suurt suud sugugi, vaid oskab enda üle naerda ning oma suuga sotsiaalmeediaplatvormil raha teenida. Nüüdseks on tal TikTokis miljon jälgijat ning kõige populaarsemad videod on need, kus naine midagi suurt sööb - näiteks mahutab tema suu korraga pool Big Mac burgerit.