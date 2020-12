Andrei Zevakini fänne leidub isegi Panama vanglas

«Buenos dias. Tere hommikust. Mina vaatan isegi Andrei Zevakini Youtube'i kanalit Lõuna-Ameerikast. Siin pole mitte midagi paremat teha ja ainus meelelahutus on Andrei Zevakin» ütleb videos mees, kelle eluruumis on akende asemel trellid.

Ehkki Andrei postitas mehe saadetud video, teab ta salapärasest Panama-fännist vähe. «Ma pole kursis, et mis ta nimi on ja miks ta seal vanglas on, aga ta jälgib mind Instagramis ja saadab mulle videosid» kommenteeris Andrei videot.