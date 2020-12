LUSTAKAD PILDID ⟩ Voodis saamatust tunnistanud 125-kilone musklimees pole kunagi nii pisike tundunud

Mehed on Dubais koos treenimas. Lisaks sellele, et Richters on maailma suurim kulturist, on ta ka palju muud. Hollandi hiiglast võib järgmisel aastal näha kahes linateoses. Mees sai rollid filmides Black Widow ja The King`s Man.

Williams on aga tunnustatud nägu jõutõstjate seltskonnas. Seda vaatamata faktile, et mees on avalikult tunnistanud steroidide tarvitamist. Ameeriklane on rääkinud, et steroidide kasutamisel on hulgaliselt kõrvalmõjusid: masendus, lihaskrambid, isutus ning seksuaalse iha vähenemine on vaid mõned neist. Seda, kas alloleval fotol üritab Williams saamatust voodis välja vabandada telekast tuleva spordiülekandega või on põhjused muus, jäägu lugeja otsustada.