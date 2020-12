TOP 20 ⟩ Erisaade koos Jüri Pootsmanniga! Meelelahutusuudiste parimad palad: staaride eraelu, OnlyFans ja püksata rongisõitjad

Paraku polnud aasta 2020 kerge ja helgeid hetki oli pigem vähem kui rohkem. Kahtlemata jääb 2020. aasta märgiks koroonaviirus. Elu24 oli esimene väljaanne, kus sai igapäevaselt kaasa elada nakkuse saanud inimese teekonnale. Nõnda ei tasu imestada, et just Heidi Hanso koroonablogi meie selle aasta edetabeli kõige loetum lugu on.